Fen Lisesi’nden müzik ziyafeti

BUGÜN NELER OLDU

Adana Fen Lisesi Gençlik korosu ilk konserinde gönülleri fethetti. Müzik öğretmeni Fatih Kabakçı'nın hazırlayıp yönettiği konseri kalabalık bir seyirci kitlesi izledi. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz izleyenleri hem duygulandırdı, hem de çoşku dolu anlarla neşelendirdi. Programın sunuculuğunu AFL öğrencisi Dilara Aksak ve Alperen Bulut yaptı. Konser akışında THM, TSM eserleri, eski Türk filmi şarkıları, 80'li yılların dış kaynaklı müzikleri, İlahi ve semazen gösterileri yer aldı. Öğrencilerden Ayşenur Gürkan'a ait beste ise konserin ilgi çeken eserlerinden birisiydi. Edebiyat öğretmeni Mehmet Yıldırım Türkmen gelini isimli Adıyaman türküsünü söyledi. Fatih Kabakçı'nın ney gösterisi de müzik severleri mest etti. Fen Lisesi okul müdürü Ibrahim Atilla Canöz, "Müdürlük yaptığım okullarda bir korom olsun istemiştim. Bu isteğimi yerine geldi" dedi.