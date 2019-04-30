Gençler Kültür Kervanı Kahramanmaraş’taydı

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Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi, "Gençler Kültür Kervanında" projesi kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Genç TYB üyesi 40 üniversite öğrencisini ağırladı. Türkiye Yazarlar Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Gençler Kültür Kervanında" projesi ile Ankara'dan yola çıkarak 13 ili ziyaret edecek olan Genç TYB'li öğrenciler, TYBKahramanmaraş Şubesi ev sahipliğinde Kahraman-maraş'ı gezdi. Misafir öğrenciler, ziyaret kapsamında Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kapalıçarşı, Ulu Camii gibi şehrin önemli, tarihî ve kültürel mekânlarını, TYB Kahramanmaraş Şube Başkanı Fazlı Bayram ve yönetim kurulu üyeleri mihmandarlığında ziyaret ettiler. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ziyaretinde gençlere hitap eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakçı, genç misafirlere Kahraman-ürel ve edebî kimliğinden bahsetti.