Hafızlık yarışmasında üçüncü Adana’dan

BUGÜN NELER OLDU

Adana´nın68 yıllık gururu olan Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve sosyal Bilimler Proje Okulu bir başarıya daha imza attı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün İmam Hatip Liseleri arasında yapmış olduğu Hafızlık Yarışmasında Mustafa El Hüseyin 1250 okulun katıldığı yarışmada Türkiye 3.sü olarak başarılı bir sonuç elde etti. Karabük'te yapılan Türkiye finallerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'da katıldı. Okul Müdürü Seyfullah Utku Sarıaslan'ın desteğiyle sıkı bir çalışma dönemi geçiren Mustafa El Hüseyin'e meslek dersleri öğretmenleri Muharrem Şahin ve Hüseyin Taşgıt emek verdi.