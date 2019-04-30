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Hatay’a yat limanı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2019
Hatay’a yat limanı
HATAY Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, Madenli Marina ve Yat Limanı, Su Sporları Merkezi yapımı ile ilgili koordinasyon toplantısı, İskenderun Deniz Ticaret Odası'nda yapıldı. Vali Doğan ve beraberindeki heyet Madenli Mahallesine geçerek, merkez yapılması planlanan balıkçı barınağında incelemelerde bulundu. İncelemelere Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, İskenderun Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kemal Kutlu ve diğer yetkililer katıldı
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Hatay’a yat limanı
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