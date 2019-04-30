Hollanda milli günü Gaziantep’te kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'nın?milli bayramı olan Kral Günü tüm dünyayla birlikte Gaziantep'te de kutlandı. Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Hollanda Fahri Konsolosu Bora Tezel'in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda 406 Yıllık Müttefik Türkiye-Hollanda İlişkileri ele alındı. Bir grup resmi temasta bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Hollanda Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel'in ev sahipliğinde gerçekleşen Hollanda Milli günü kutlamasına katıldı.