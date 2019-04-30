Kapasite Gelişim Projesi

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa?Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Projesi 2 çerçevesinde gerçekleştirilecek olan "Antakya Medeniyetler Korosu Kapasite Gelişimi Projesi " açılış programı kokteyl eşliğinde tanıtıldı. Hatay Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleşen programa Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat,İl Kültür Müdürü Hüsnü Işıkgör,Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı,Medeniyetler Korosu Üyeleri ve çok sayıda davetli katılırken kokteylde eşliğinde tanıtılan 'Antakya Medeniyet Korosu Kapasite Gelişimi' projesi katılımcılar tarafından takdir edildi. Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat Sivil Toplum Destekleme Projesi kapsamında bir projeyi hak etmenin mutluluğunun yaşadıklarını söyleyerek, "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği olarak bu yıl Avrupa Birliği Başkanlığı ve aynı zamanda Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından Sivil Toplum Destekleme Projesi kapsamında bir projeyi hak etmiş bulunuyoruz. Amacımız Hatay'da yaşayan farklı dinlere ait kişilerden oluşturduğumuz topluluğumuzun biraz daha kurumsallaşmasını sağlamak." "Bu anlamda bir Avrupa Birliği projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bugün de bu projenin ilk açılış kokteylini gerçekleştiriyoruz ve arakasında bir konserimiz olacak. Amacımız hem Hatay'da yaşayan sivil toplum örgütlerine bir nebze olsun katkı sağlamak hem de var olan derneğimizi daha da ileriye götürüp kurumsallaşarak dünyanın farklı noktalarında konserler vermesi için çaba sağlamaktır. Bu proje kapsamında projenin içerisinde yer alan hem eğitim çalışmaları olacak" dedi.