Melih Abi: Korna terörü insanları bezdirdi çözüm şart

Korna terörü insanları çıldırma noktasına getirdi. Hele sıcaklar başlayınca görün çıkan kavgaları... Korna terörü nasıl biter? Bitecek mi? En azından azalacak mı? Bilmiyorum! Toplu taşıma yapan sürücüler kornayı daha çok çalıyor! Diğerleri de onlardan aşağı kalmıyor. Emin Kurnaz, "Çevreyle ilgili hükümetimiz önemli adımlar attı. Korna terörü de çevreyi ilgilendiren önemli bir kirliliktir" diyor. Adam selam verecek, korna çalıyor. Duracak, korna çalıyor! Yeşil yanar, korna çalıyor! Yasak olmasına rağmen havalı korna takan bile var! Şehirlerde korna yasağı getirilse fena olmaz! Keyfi çalana ise basmalı cezayı...

TARSUS'A KÜLTÜR SANAT MERKEZİ ŞART TARSUS'UN

Bir kültür ve sanat merkezine ihtiyacı var. Mevcut kültür merkezi uzun zamandır bakımda. Dernekler konserlerini Tarsus Amerikan Koleji'nde veya nikah salonunda yapıyor. Merkezin yeri bile hazır. Yıllardır kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan 75. Yıl Kültür Merkezi miadını doldurdu. Yeni ve modern bir yapı şart... Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan hemen işe el atsın. Tarsus'a güzel bir kültür merkezi kazandırsın! Tarsuslu bunu bekliyor!