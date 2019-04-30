Mersin’de torbacılara süpürme operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Akdeniz ilçesi Çay, Çilek, Karaduvar ve Bekirde mahallelerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin 6 ay sürdüğü operasyon öncesinde polis hiçbir ayrıntıyı atlamadı. Zanlıların yakalanması için tam 500 polisin katılımı ile süpürme operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra, 4 narkotik köpeğinin de katıldığı drone ve helikopter destekli operasyonda, 4 mahallede önceden tespit edilen 19 adreste arama yapıldı. Aramalarda, şüpheli şahıslara ait ev ve civarında, 2 kilo esrar, çok miktarda satışa hazır halde farklı uyuşturucu maddeleri, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.