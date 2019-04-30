‘Neden serbest kaldın’ dediler, darp ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Olay İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kullandığı kamyonunda uyuşturucu bulundurmaktan tutuklu bulunan Necati T.'nin yakınları mahkeme çıkışında aynı olayda serbest kalan Şervan G. (27) ve yakınları ile tartıştı. İki grubun sözlü tartışması bir an da kavgaya dönüştü. Tutukluluğuna devam kararı verilen Necati T.'nin yakınları Servan G.'yi sopa ve yumrukla darp etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Aldığı darbeler sonucu bir işyerine sığınan Servan G.'ye sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı. Olaya biber gazı kullanarak müdahale eden grubu etkisiz hale getirdi. Otomobillerin altlarında silah ve kesici alet arayan ekipler herhangi bir suç aletine rastlayamadı. Yaralı Servan G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Gözaltına alınan 3 şüpheli ise polis merkezine götürüldü.