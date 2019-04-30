Tarsus‘ta bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'IN Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bin 200 adet ecstasy hap ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Jandarma Komutanlığı KOM Timi, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptıkları belirtilen Ü.D. ve K.M.Ş. isimli şahısları, 33 NT ... plakalı motosiklet ile birlikte hareket halindeyken Taşkuyu Mahallesi'nde durdurmak istedi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan zanlılar, önleri kesilerek yakalandı. Kovalamaca esnasında zanlıların yola atmış oldukları siyah renkli poşet içerisinde bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına altına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.