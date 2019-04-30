Tedavi gören çocukların unutulmaz eğlencesi

BUGÜN NELER OLDU

AdanaŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören onkoloji ve hematoloji hastaları çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, hastanenin onkoloji ve hematoloji servisinde tedavi gören çocuklar katıldı. Salonun rengarenk balonlarla süslendiği etkinlikte, palyaçolarla eğlenen, şiirler okuyan, şarkılar söyleyen çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılan aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldular. Pasta kesiminin yapıldığı bu etkinliğin yanı sıra, başhekimlik girişi koridorlarında resim sergisi ve müzik dinletisi vardı.