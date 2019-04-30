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’den kaçaklara geçit yok

’dan ’ya gelen kömür yüklü kamyonda yapılan aramada 319 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2019
Tiryaki’den kaçaklara geçit yok
Adana'da eğitimli kaçakçılık köpeği "Tiryaki" mangal kömürü arasına gizlenmiş kaçak 319 kilo nargile tütünü buldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir TIR'da Türkiye'ye İran'dan sokulan ve Adana'ya getirilen kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. TIR, merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanına geldiği sırada durdurulup arama yapıldı. Ancak polislerin yaptığı aramada mangal kömürü yüklü TIR'da tütüne rastlanmadı. Bunun üzerine dedektör köpeği "Tiryaki" devreye girdi. Köpek yapılan aramada mangal kömürü arasında bazı noktalara tepki verdi. Bunun üzerine kömür torbaları indirildiğinde aralara zulalanmış halde 319 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
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Tiryaki’den kaçaklara geçit yok
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