Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ton balıklı dürüm yeme yarışması

Ton balıklı dürüm yeme yarışması

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Ton balıklı dürüm yeme yarışması
Adana'da? düzenlenen ton balığı dürümü yeme yarışmasında renkli görüntüler oluştu. Güney Eğitim Vakfı tarafından Adana Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen bahar şenliği etkinliği kapsamında bir firma tarafından yarışma düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 3'er kişiden oluşan 5 grup, 3 dakika içinde en fazla konserve ton balıklı dürümü yemek için kıyasıya mücadele etti. Her bir gruba 22 dürüm verilen yarışma, büyük bir tencereye kapağın vurulmasıyla başladı. Yarışma sonucunda Çetin Albayrak, eşi Fatma Albayrak ve kayınvalidesi Zübeyde Şenol'dan oluşan grup 15 dürüm yiyerek birinci oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ton balıklı dürüm yeme yarışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN