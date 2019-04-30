Ton balıklı dürüm yeme yarışması

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Adana'da?düzenlenen ton balığı dürümü yeme yarışmasında renkli görüntüler oluştu. Güney Eğitim Vakfı tarafından Adana Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen bahar şenliği etkinliği kapsamında bir firma tarafından yarışma düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 3'er kişiden oluşan 5 grup, 3 dakika içinde en fazla konserve ton balıklı dürümü yemek için kıyasıya mücadele etti. Her bir gruba 22 dürüm verilen yarışma, büyük bir tencereye kapağın vurulmasıyla başladı. Yarışma sonucunda Çetin Albayrak, eşi Fatma Albayrak ve kayınvalidesi Zübeyde Şenol'dan oluşan grup 15 dürüm yiyerek birinci oldu.