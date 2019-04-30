Uzmanlar üniversitede seminer verdi

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İngiltere'nin ?Cornwall kentinde dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen binlerce bitki türünün toplandığı yapay biyom sergisi Eden Projesi Biyom Sorumlusu Uzman Catherine Cutler ile Botanik ve Mühendislik Uzmanı Michael Cutler, Yakın Doğu Üniversitesi'nde seminer verdi. Büyük Kütüphane'de gerçekleşen seminere, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur,Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kozan Uzunoğlu, Taşkent Doğa Parkı temsilcileri, Kleideskop Turizm Direktörü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Eden Projesi Biyom Sorumlusu Uzman Catherine Cutler seminerde, Tropikal Biyom serasının 15590 m2'lik bir alanda kubbeli bir sera olduğunu ve ziyaretçilerin alanda yükselen kauçuk, muz ve bambu bitkilerini yoğunlukla gözleyebileceklerini ve dünyanın farklı bölgelerine ait yaklaşık 1200 bitki türünü barındırdığını belirtti. Eden Projesi'nde çalışmakta olan Botanik ve Mühendislik Uzmanı Michael Cutler ise Eden Projesi'ndeki sulama, sıcaklık ve bakım üniteleri hakkında bilgiler aktardı.