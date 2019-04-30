Yaralı hayvanlar hayata tutunuyor

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Gaziantep'te, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE), terk edilmiş ve insanlar tarafından şiddete maruz kalmış yüzlerce hayvana 'Karakız' adı verilen barınakta ev sahipliği yapıyor. Şiddet gören ve yaralanan hayvanlar barınakta tedavi edildikten sonra sahiplendiriliyor. Kentte 2010 yılında kurulan CAHİDE, sahipleri tarafından terk edilmiş ve şiddete maruz kalmış hayvanları korumak için 'Karakız' adı verilen barınak kurdu. 4. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki 7 bin 500 metrekarelik alana kurulan barınakta, 36 kulübe, ameliyathane, gözlem odaları, banyo ve bakıcı evi bulunuyor. Karakız Barınağı'nda, yaralı hayvanların sağlığına kavuşması için tüm tedavileri yapılıyor. Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen ihbarları da değerlendiren dernek yöneticileri hayvan ambulansı ile aldıkları yaralı hayvanları tedavisini yapmak için kliniğe getiriyor. Hayvanlar burada bakımlarının yapılmasının ardından sahiplendiriliyor.