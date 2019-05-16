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Akdeniz sahillerini çocuklar temizledi

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Akdeniz sahillerini çocuklar temizledi
MERSİN'İN merkez Mezitli ilçesinde, Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahilde temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Viranşehir sahilinde buluşan gençler, belediye temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte sahilde bulunan çöp, atık gibi maddeleri temizledi. Viranşehir sahillerini boydan boya temizleyen gençler, oldukça renkli görüntüler de sergiledi. 7. sınıfların yer aldığı etkinlikte, sahiller çöp ve atıklardan temizlenirken, denize giren vatandaşlara da çöplerinin atılmasıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
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Akdeniz sahillerini çocuklar temizledi
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