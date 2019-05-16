Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Altın kulaçlar gururlu

Altın kulaçlar gururlu

Milli sporcularımız Deniz Ay ve Gülşen Mercan, şehrini Balkan Yüzme Şampiyonası’nda başarıyla temsil ettiler. Bayrak takımlarımız da ilk üçe girip sınıfı geçti

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Altın kulaçlar gururlu
Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcuları Deniz Ay ve Gülşen Mercan, Gaziantep'i Balkan Yüzme Şampiyonası'nda başarıyla temsil ettiler. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Milli Takımlar düzeyinde katılımda bulunduğu en köklü ve prestijli müsabakalar arasında yer alan Balkan Yüzme Şampiyonası, Yunanistan'ın Kavala kentinde gerçekleştirildi.

DENİZ AY'A ALKIŞ
Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya, Sırbistan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek Kosova ve Makedonya'dan 157 sporcunun katıldığı şampiyonadan Milliler, başarılı bir karne ile ayrıldı. 2019 Balkan Gençler Şampiyonası Kadın Milli Takım kadrosuna aynı kulüpten 2 sporcu verebilen tek takım olmanın gururunu yaşayan Şehitkamil Belediye büyük sevinç yaşadı. Yeşil-siyahlı sporcu Deniz Ay'ın da yer aldığı Genç Kadınlar Bayrak Takımı 4x200 metre kategorisinde 3'üncü olurken, 4x100 metre kategorisinde 2'nci olarak müsabakayı tamamladı.

ÇİFTE KUPA ZAFERİ
Türk Milli takımı, genel toplamda genç erkekler ve genç kadınlarda Yunanistan'ın ardından ikincilik kupasının sahibi oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın kulaçlar gururlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN