Altın kulaçlar gururlu

BUGÜN NELER OLDU

ehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcuları Deniz Ay ve Gülşen Mercan, Gaziantep'i Balkan Yüzme Şampiyonası'nda başarıyla temsil ettiler.düzeyinde katılımda bulunduğu en köklü ve prestijli müsabakalar arasında yer alan'ınkentinde gerçekleştirildi.'dan157 sporcunun katıldığışampiyonadan Milliler, başarılıbir karne ile ayrıldı. 2019 BalkanGençler Şampiyonası Kadın MilliTakım kadrosuna aynı kulüpten2 sporcu verebilen tek takım olmanıngururunu yaşayan ŞehitkamilBelediye büyük sevinç yaşadı.Yeşil-siyahlı sporcu'ında yer aldığı Genç Kadınlar Bayrak Takımı4x200 metre kategorisinde 3'üncüolurken, 4x100 metre kategorisinde2'nci olarak müsabakayı tamamladı.Türk Milli takımı, genel toplamda genç erkekler ve genç kadınlarda Yunanistan'ın ardından ikincilik kupasının sahibi oldu.