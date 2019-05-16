Altın kulaçlar gururlu

Ş
ehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcuları Deniz Ay ve Gülşen Mercan, Gaziantep'i Balkan Yüzme Şampiyonası'nda başarıyla temsil ettiler. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Milli Takımlar
düzeyinde katılımda bulunduğu en köklü ve prestijli müsabakalar arasında yer alan Balkan Yüzme Şampiyonası, Yunanistan
'ın Kavala
kentinde gerçekleştirildi.
DENİZ AY'A ALKIŞ
Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya, Sırbistan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek Kosova ve Makedonya
'dan
157 sporcunun katıldığı
şampiyonadan Milliler, başarılı
bir karne ile ayrıldı. 2019 Balkan
Gençler Şampiyonası Kadın Milli
Takım kadrosuna aynı kulüpten
2 sporcu verebilen tek takım olmanın
gururunu yaşayan Şehitkamil
Belediye büyük sevinç yaşadı.
Yeşil-siyahlı sporcu Deniz Ay
'ın
da yer aldığı Genç Kadınlar Bayrak Takımı
4x200 metre kategorisinde 3'üncü
olurken, 4x100 metre kategorisinde
2'nci olarak müsabakayı tamamladı.
ÇİFTE KUPA ZAFERİ
Türk Milli takımı, genel toplamda genç erkekler ve genç kadınlarda Yunanistan'ın ardından ikincilik kupasının sahibi oldu.