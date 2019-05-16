Arın: Galibiyetle veda edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1'inci Lig'in 34.haftasında cumartesi günü 16.30'da'ndaile karşılaşacak olan, taraftarına galibiyetle veda etmenin hesaplarını yapıyor.'nde teknik direktöryönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlılar, ayak tenisi ve dar alanda top kapma oyunu oynayarak günü tamamladı.bu sezon istediği başarıyı yakalayamadığını söyleyen Arın, "Üst üste yaşadığımız şanssızlıklar oyunumuzu etkiledi. Turuncu-beyazlı renklere gönül veren herkesin son maçımızda yanımızda olmasını bekliyoruz. Osmanlı karşısında iyi mücadele edip sezonu 3 puanla tamamlayacağız, bunu taraftarımıza borçluyuz" dedi.Son karşılaşmalarda kadroda gençlere de şans tanıdığının altını çizen teknik adam Arın, "Adanaspor'un geleceği onların elinde. Bu yüzden forma şansı vermek lazım. Osmanlı karşısında da bu karardan vazgeçmeyeceğim. Koca bir sezonu bitiriyoruz. Yeni sezonda daha başarılı zirveye koşan bir Adanaspor olacaktır. Buna inanıyorum" dedi.