Arın: Galibiyetle veda edeceğiz

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por Toto 1'inci Lig'in 34.haftasında cumartesi günü 16.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
'nda Osmanlıspor
ile karşılaşacak olan Adanaspor
, taraftarına galibiyetle veda etmenin hesaplarını yapıyor. Osman Yereşen Tesisleri
'nde teknik direktör Eyüp Arın
yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlılar, ayak tenisi ve dar alanda top kapma oyunu oynayarak günü tamamladı.
TARAFTARA ÇAĞRI
ADANASPOR'UN
bu sezon istediği başarıyı yakalayamadığını söyleyen Arın, "Üst üste yaşadığımız şanssızlıklar oyunumuzu etkiledi. Turuncu-beyazlı renklere gönül veren herkesin son maçımızda yanımızda olmasını bekliyoruz. Osmanlı karşısında iyi mücadele edip sezonu 3 puanla tamamlayacağız, bunu taraftarımıza borçluyuz" dedi.
GENÇLERE FORMA ŞANSI
Son karşılaşmalarda kadroda gençlere de şans tanıdığının altını çizen teknik adam Arın, "Adanaspor'un geleceği onların elinde. Bu yüzden forma şansı vermek lazım. Osmanlı karşısında da bu karardan vazgeçmeyeceğim. Koca bir sezonu bitiriyoruz. Yeni sezonda daha başarılı zirveye koşan bir Adanaspor olacaktır. Buna inanıyorum" dedi.