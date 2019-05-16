Başkan Karalar yolu gasp etti

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ilçesindeki Falez Tatil Sitesi'ndeki villasının ön ve arkasındaki yaya yolunu tel örgülerle kapatarak kendi kullanım alanına alması yazlıkçıların büyük tepkisine neden oldu. Site yönetimi, vatandaşların yıllardır kullandığı yaya yolunu gasp eden Başkan Karalar'a durumu bildirmesine rağmen bir sonuca ulaşamadı.Yaz tatilini ailesiyle birlikte Karataş ilçesindeki Falez Tatil Sitesi'nde geçiren CHP'li Başkan, 3 yıldır oturduğu sitenin yaya yolunu 15 gün önce tel örgülerle kapatarak kendi villasının kullanım alanına dahil etti. Site sakinlerine ait bir alanın gasp edildiğini gören vatandaşlar, sorunun çözümü için site yönetimine başvurdu. Yönetim de Site Yönetmeliği'nin 29. maddesi gereği başkan Karalar'dan tel örgülerinin kaldırılmasını istedi.Bugüne kadar Başkan Karalar'dan yanıt alamayan site yönetimi, sorun çözülmemesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Site sakinleri, "Biz komşularımıza ya da denize gitmek için bu yolu kullanıyorduk. Ama Zeydan başkan yönetmeliği hiçe sayarak yolu tel örgüyle kapattı. Bu davranışın bir başkan tarafından yapılması gerçekten çok üzücü" diyerek tepkilerini dile getirdiler.Falez Tatil Sitesi'nin yönetmeliğinin 29'ncu maddesinde, "Kat maliklerinden herhangi biri diğer bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça, ortak yerlerde doğrudan doğruya kendisi ile ilgili inşaat, onarım. tesisler, dış badana, boya vesaire yapamazlar. Kendi bağımsız bölümlerine balkon ve camekân ilave edemezler" deniliyor.