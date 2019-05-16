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Başmüfettişten ‘Kelimenin Kalbi’

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Başmüfettişten ‘Kelimenin Kalbi’
POLİS başmüfettişi, ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu Gaziantep'te polis başmüfettişi, ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" sergisi açıldı. Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Sula'ya ait yağlı boya ve kaligrafi eserleri ile şiirler sanatseverlerle buluştu. Sula, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 43'üncü sergisini Gaziantep'te açtığını söyledi. İlkokul çağlarından bu yana tiyatro, müzik, güzel yazı, resim ve şiirle ilgili olduğunu anlatan Sula, "Resimlerimiz dekor malzemesi değil, düşündüren ve duygulandıran felsefi eserlerdir." dedi. Sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.
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Başmüfettişten ‘Kelimenin Kalbi’
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