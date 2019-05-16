Başsavcı Köklü’den personeline iftar yemeği

BUGÜN NELER OLDU

Silifke İlçesinde Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar yemeği düzenlendi. Yemekte misafirleri kapıda karşılayarak tek tek ilgilenen Başsavcı Mehmet Köklü, ardından masaları tek tek gezerek hayırlı Ramazanlar dileğini yeniledi. İftardan sonra yapılan duanın ardından tayini çıkan Hakim Tayfun Öztürk'e Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü ve Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa tarafından günün anısına plaket verildi.Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, "Gönülleri birbirine bağlayan, ruhların açlıkla sükûn bulduğu ve maneviyatın en yoğun olduğu Ramazan ayı münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca tayini çıkan hakimimiz Tayfun Öztürk'e adalet hizmetine vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum" dedi.