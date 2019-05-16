Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Başsavcı Köklü’den personeline iftar yemeği

Başsavcı Köklü’den personeline iftar yemeği

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019
Başsavcı Köklü’den personeline iftar yemeği
MERSİN'İN Silifke İlçesinde Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar yemeği düzenlendi. Yemekte misafirleri kapıda karşılayarak tek tek ilgilenen Başsavcı Mehmet Köklü, ardından masaları tek tek gezerek hayırlı Ramazanlar dileğini yeniledi. İftardan sonra yapılan duanın ardından tayini çıkan Hakim Tayfun Öztürk'e Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü ve Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa tarafından günün anısına plaket verildi.

"MUTLULUK DUYDUM"
Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, "Gönülleri birbirine bağlayan, ruhların açlıkla sükûn bulduğu ve maneviyatın en yoğun olduğu Ramazan ayı münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca tayini çıkan hakimimiz Tayfun Öztürk'e adalet hizmetine vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başsavcı Köklü’den personeline iftar yemeği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN