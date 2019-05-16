Bu araçtan burunları kanamadan çıktılar

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meydana gelen kazada 2 kişi takla atan araçtan burunları dahi kanamadan çıktı. Ters dönmüş araçtan kurtarılan bir kadın bir erkek hastaneye dahi gitmezken kaza kayıtlara maddi hasarlı trafik kazası olarak geçti.Kaza, Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesinde meydana geldi. İlknur Çınar (44) yönetimindeki 44 01 BDK plakalı otomobil ile araba tamircisi Cemil Kaplan'ın (23) test sürüşüne çıkardığı 06 UB 706 plakalı otomobil çarpıştı. Çınar'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar, kazazedelere yardıma koştu. Kadın sürücü ile araçta bulunan eniştesi Mustafa Özer (67) araçtan çıkarıldı. Takla atıp ters düşen araçtan çıkarılan 2 kazazedenin burunlarının dahi kanamadığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrolden geçirdikleri Çınar ve Özer'in sağlık durumlarının da çok iyi olduğunu belirleyerek hastaneye gitmelerine gerek olmadığını söyledi. Kazadan sonra çevrede bulunan bazı kişilerin olayı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarışa girmesi tepkiyle karşılandı.