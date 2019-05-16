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Dev adamların Play-Off hesabı

Sezonu 5’inci sırada bitiren ve Play- Off’ta G.Saray ile eşleşen Basketbol’da hazırlıklar sürüyor

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Dev adamların Play-Off hesabı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunu 5'inci sırada tamamlayarak Play-Off'ta Galatasaray ile eşleşen Gaziantep Basketbol'da hazırlıklar sürüyor. Play-Off çeyrek finalinin ilk maçını 21 Mayıs Salı günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacak olan kırmızı-siyahlı takımın dev adamları, avantaj elde etmek istiyor. Hazırlıklarını baş antrenör Nenad Markovic nezaretinde sürdüren takım, ilk maçtan galibiyetle ayrılıp rövanşta ise işi bitirmek istiyor. Ligde son karşılaştıkları Galatasaray ile bu kez play off finallerinde rakip olduklarını söyleyen Markovic, "Bizim Play-Off'ta belki şampiyonluk şansımız olmayabilir ama gidebildiğimiz en iyi yere kadar gidip başarımızı katlamak istiyoruz" dedi.
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Dev adamların Play-Off hesabı
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