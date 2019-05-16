Dev adamların Play-Off hesabı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
'nde normal sezonunu
5'inci sırada tamamlayarak Play-Off
'ta Galatasaray
ile eşleşen Gaziantep Basketbol
'da
hazırlıklar sürüyor. Play-Off
çeyrek finalinin ilk maçını
21 Mayıs Salı günü deplasmanda Galatasaray
ile oynayacak
olan kırmızı-siyahlı takımın
dev adamları, avantaj elde etmek
istiyor. Hazırlıklarını baş antrenör Nenad Markovic
nezaretinde
sürdüren takım, ilk maçtan
galibiyetle ayrılıp rövanşta ise
işi bitirmek istiyor. Ligde son
karşılaştıkları Galatasaray ile
bu kez play off finallerinde rakip
olduklarını söyleyen Markovic, "Bizim Play-Off'ta belki şampiyonluk şansımız olmayabilir ama gidebildiğimiz en iyi yere kadar gidip başarımızı katlamak istiyoruz"
dedi.