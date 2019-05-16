El hijyeni hayat kurtarır

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA el hijyeni günü dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından organize edilen etkinlikte hem hastane personeline hem de hasta yakınlarına el hijyeni hakkında bilgi veridi ve yine el hijyeninin yararlarını içeren broşürler dağıtıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mayıs ayı başı "Dünya El Hijyeni Günü" olarak kabul ediliyor. Bu tarihlerde el hijyeninin önemi bir kez daha vurgu yapılıyor ve farkındalık artırılması sağlanıyor. Bu çerçevede Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan "Dünya El Hijyeni Günü" etkinliği yemekhane önünde kurulan stantla gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ve çalışanların katıldığı programda el hijyeni sağlama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Hasta yakınlarına ise el hijyeni broşürleri dağıtılarak kısa bilgilendirmeler yapıldı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Aslıhan Candevir Ulu, El yıkamanın bilindiği üzere enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerinden birisi olduğuna dikkat çekti.