Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > El hijyeni hayat kurtarır

El hijyeni hayat kurtarır

Giriş Tarihi: 16.5.2019
El hijyeni hayat kurtarır
DÜNYA el hijyeni günü dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından organize edilen etkinlikte hem hastane personeline hem de hasta yakınlarına el hijyeni hakkında bilgi veridi ve yine el hijyeninin yararlarını içeren broşürler dağıtıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mayıs ayı başı "Dünya El Hijyeni Günü" olarak kabul ediliyor. Bu tarihlerde el hijyeninin önemi bir kez daha vurgu yapılıyor ve farkındalık artırılması sağlanıyor. Bu çerçevede Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan "Dünya El Hijyeni Günü" etkinliği yemekhane önünde kurulan stantla gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ve çalışanların katıldığı programda el hijyeni sağlama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Hasta yakınlarına ise el hijyeni broşürleri dağıtılarak kısa bilgilendirmeler yapıldı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Aslıhan Candevir Ulu, El yıkamanın bilindiği üzere enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerinden birisi olduğuna dikkat çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
El hijyeni hayat kurtarır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN