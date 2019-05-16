Erdemli Belediyesi’nden fırınlara denetim

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Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda sektöründeki denetimlerini arttırırken, fırın denetimlerini de sıklaştırdı. Halk sağlığını korumak için Ramazan ayı yoğunluğunu ve yaz mevsiminin yaklaşmasını da dikkate alarak çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan fırınların temizliğini ve ekmeklerin gramajlarını kontrol ediyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, denetimlerin sorunsuz olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşın sağlığının riske atılamayacak kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu konudaki çalışmaların devam edeceğini ifade eden Tollu, esnaflara halk sağlığına karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, "Yaptığımız denetimlerde gördük ki, esnaflarımız üzerine düşeni yapıyorlar" dedi.