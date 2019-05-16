Evdeki kan izleri ve bıçak, cinayeti aydınlattı

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5 gündür kayıp olan kişinin, en son görüştüğü kişinin evinde yapılan incelemelerde tespit edilen kan izleri ile ele geçirilen bıçaktan yola çıkılarak cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, 5 gün önce işe gitmek için evden ayrılan Ahmet Şeker'den (23) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şeker'in kaybolmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şeker'in kaybolduğu gün görüştüğü Ali Osman K. (23) üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüphelinin evinde arama yaptı. Zanlının evinde Luminol kimyasal sıvı uygulanan yüzeylerde kan izlerine rastlayan polis, ayrıca kanlı bir bıçak buldu. Şeker kaybolduktan bir gün sonra Ali Osman K'nin hırsızlık suçundan tutuklanarak Kilis'te cezaevine konulduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin kız arkadaşı Goncagül U'yu Osmaniye'de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Goncagül U. erkek arkadaşının Şeker'i bıçakla öldürdüğünü iddia ederek cesedi ise Yedikuyular mevkisinde ormanlık alana attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine polis, bölgede yaptıkları çalışmada Ahmet Şeker'in cesedine ulaştı. Ekipler, Şeker'in sırtından çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.