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Gül: Engellilik hepimizin meselesi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019
Gül: Engellilik hepimizin meselesi
ENGELLİLER Haftası nedeniyle Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, engellilerin sorunun tüm toplumun sorunu olduğunu belirterek, "Engellilerin tüm sorunlarını çözmeyi amaçlayan bir yönetim sistemimiz var. Gerek merkezi gerekse yerelde her geçen gün farkındalık ve duyarlılık giderek artıyor" dedi. Vali Gül, "Yerel yönetimlerimizin, özellikle yeşil alanlarda, parklarda, kaldırımlarda, engellilerin ulaşımının kolaylaştırıldığı, kamu kurum ve kuruluşlarının binalarında engellilere öncelik verildiği, onların hizmette de doğrudan ve kimsenin yardımına muhtaç olmadan ulaşımının amaçlandığı bir yönetim sistemimiz var. İnşallah bu vesile ile eksikliklerimizi de gözden geçirerek Gaziantep'i, hem engelli kardeşlerimiz hem de engelli adayı hepimiz için daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz" dedi.
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Gül: Engellilik hepimizin meselesi
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