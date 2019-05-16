Kazakistanlı 5 ressamdan 30 eser

BUGÜN NELER OLDU

5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan "Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi" Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel ile davetliler katıldı. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, 1988 yılında temelleri atılan Yakın Doğu Üniversitesi olarak önemli bir misyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Özkul, "Bulunduğumuz coğrafyada her zaman ilkelerin ve başarının arkasında olduk. Bu başarıyı sağlarken ülkemize ve topluma nasıl hizmet ederiz sorusunun peşinde koştuk. Bunları yaparken misyonumuz kökleşmek oldu. Bu adada köklerimize sahip çıkarak, adamızın temellerinin ne kadar derinlere gittiğini göstermek için bilim alanında çeşitli başarılara imza attık" dedi.