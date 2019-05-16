Melih ABİ: 2 aydan beri bu yol böyle yapan yok

BUGÜN NELER OLDU

Gürselpaşa Mahallesi'nde bir yol.Kazı çalışması yapılmış.Sonra orası öylece bırakılmış.Seyhan Belediyesi'ne durum bildirilmiş.Ama ne gelen var ne de giden.Yol çukurlarla dolu.Görüldüğü gibi çukur derin ve araç sürücüsü dikkat etmezse jantını eğecek ve lastiği patlatan cinsten.Zeydan Başkan zamanında neden yapmadın burayı?Şimdi borç var deme...Borç eskiden de vardı.Bu mazerete sığınma.Hadi bakalım yap şu yolu.Kışoğlu, Tarsus Çağbaşı (Tiznik) köyünün belediyeden gerekli hizmetleri alması için eksiklikleri belirtmiş.Kışoğlu mahalleye gençler için futbol sahası istiyor.Yetmez voleybol sahası da lazım.'Gençleri kötü alışkanlıktan ancak böyle kurtarırız' diyor.Küçük çocuklar için de kreş istiyor.Bataklıkların ıslahını istiyor.Kanalizasyon da istiyor.Muhtarın ve ihtiyar heyetinin bu meseleleri belirtir imzalı dilekçeyi belediyeye vermesini istiyor.Haksız değil okurumuz.Hepsinin yapılması lazım...Hadi bakalım başkan...Mahalle halkının sesine kulak tıka da görelim seni.Köy Muhtar ve ihtiyar heyeti de boş durmasın Kolları sıvasın bakalım.