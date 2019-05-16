Mevsimlik tarım işçileri projesi ele alındı

BUGÜN NELER OLDU

işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesini amaçlayan "Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi" (METİP) kapsamında gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda detaylarıyla ele alındı. Vali Yardımcısı Murat Süzen'in de hazır bulunduğu toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerince gerçekleştirilen sunumda mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları sorunlar ve talepler ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu. Verdikleri bilgiler ve gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı kurum yetkililerine teşekkür ederek başarılar dileyen Vali Mahmut Demirtaş, sıkça bir araya geldiği mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümünü önemsediğini ve Adana Valiliği olarak bu konuda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Vali Demirtaş, yaşam mücadelelerini tarlalarda döktükleri alın terleriyle kazanan tüm mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının takipçisi olduklarını ve METİP projesi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.