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Nehirdeki cesedin kimliği belirlendi

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Nehirdeki cesedin kimliği belirlendi
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde Berdan Nehri'nde bulunan cesedin, İhsan Gök'e (46) ait olduğu belirlendi. Berdan Nehri üzerindeki Tarsus Şelalesi'ne üç gün önce fotoğraf çektirmeye giden iki kadın, polisi arayıp, suda erkek cesedi gördüklerini söyledi. İhbar üzerine bölgeye su altı polis ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İki gün boyunca hem su altında hem de su üstünde yapılan aramalar sonucunda ceset bulundu. Yapılan incelemeden sonra morga götürülen cesedin İhsan Gök'e ait olduğu ortaya çıktı. Rahatsız olduğu belirtilen İhsan Gök'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
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Nehirdeki cesedin kimliği belirlendi
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