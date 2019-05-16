Otomobile girdi suçüstü yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

kapı kilidi açık bir otomobile girip, araçtaki cüzdan ve parfümü çalmak istediği öne sürülen M.F.E., mahalle bekçileri ve polis tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir kişinin, park halindeki araçların kapılarını açmaya çalıştığı yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri ve polis ekibi sevk edildi. Eşkali verilen şüpheliyi bir otomobilde gören mahalle bekçileri ve polisler, kaçmasına fırsat vermeden yakaladı. Gözaltına alınan ve adının M.F.E. olduğu saptanan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede, otomobilin kapı kilitlerinin açık unutulduğu ve şüphelinin araçta bulunan cüzdan ve parfümü çalmak amacıyla girdiği tespit edildi. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.