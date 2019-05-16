Ramazan sofrasında birlik vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Birlik Vakfı Adana Şubesi'nce düzenlenen iftar programına katıldı. Devlet Su İşleri Sami Kayhan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında konuşan Vali Demirtaş birlik ve beraberlik mesajları verdi. İftara Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Müftüsü Hasan Çınar ile davetliler katıldı.Vali Demirtaş , "Değişen ve her geçen gün kutuplaşan dünya düzenini hep birlikte takip ediyoruz. Bu düzen içerisinde Çanakkale'de, 15Temmuz'da hainlere milletçe verdiğimiz cevap misali, bin yıllık kardeşliğimizi perçinlemeliyiz. Manevi duygularımızı kullanmak isteyenlere gereken cevabı anında vermeliyiz. Bir binanın taşları gibi birbirimize kenetlenmeliyiz. Bununla birlikte farklı oyunlarla birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenleri, tarihin çöp kutusuna atacak bir nesli de ihya ve inşa etmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.