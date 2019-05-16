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Şampiyonluk hayalleri gerçek oldu

Yüksek : Türkiye finallerinde Ankara, Elazığ ve Trabzon’u yenerek grubu lider tamamladık

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Şampiyonluk hayalleri gerçek oldu
HATAY Büyükçat Ortaokulu'nun hentbol takımı, Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonluk serüvenine Okullararası Yıldız Hentbol Turnuvası'nda Hatay şampiyonu olarak başlayan Büyükçat, grup müsabakalarında gösterdiği performansla Türkiye şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olduğunu gösterdi. Yakaladıkları başarının tesadüf olmadığını belirten antrenör Savaş Yüksek, bir hayalin peşinden koştuklarını söyledi. Serüvenlerinin 4 yıl önce 140 öğrenci mevcudu olan Büyükçat Ortaokulu'nda başladığını belirten Yüksek, "Bu maceraya Ali Suadiye hocayla beraber start verdik. Hayallerimize inanan insan sayısı artıkça başarı da geldi" ifadelerini kullandı.
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Şampiyonluk hayalleri gerçek oldu
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