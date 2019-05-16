Tarihi eser kaçakçısı jandarmaya takıldı

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, çeşitli dönemlere ait 244 tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçakçının kimliğini belirledikten sonra Alibeyli Mahallesi'ndeki bir adreste Çamalan Jandarma Karakol Komutanlığı ekibi ile birlikte operasyon yaptı. Emrah T.'ye ait evde ve eklentilerinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 28 metal obje, 17 taş obje, 3 yüzük ve 196 adet sikke olmak üzere toplam 244 tarihi eser ile 1 metal arama detektörü ele geçirildi.