Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

BUGÜN NELER OLDU

Suriyeli Muhammed Idılbi(2), oyun oynadığı sırada devrilen televizyonun altında kaldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi. Acı olay, geçen pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyeli Fatma Hamide ve eşi Vail Idılbi(39) Adana'ya yerleşti. Çiftin burada biri kız 2 çocukları dünyaya geldi. Çiftin tek odalı evinde geçen pazar günü oyun oynayan Muhammed Idlibi, televizyon sehpasının çekmecesine çıkmak istedi. Ancak çocuğun üzerine sehpanın üzerindeki televizyon düştü.