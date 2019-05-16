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Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Üzerine televizyon düşen çocuk öldü
ADANA'DA Suriyeli Muhammed Idılbi(2), oyun oynadığı sırada devrilen televizyonun altında kaldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi. Acı olay, geçen pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyeli Fatma Hamide ve eşi Vail Idılbi(39) Adana'ya yerleşti. Çiftin burada biri kız 2 çocukları dünyaya geldi. Çiftin tek odalı evinde geçen pazar günü oyun oynayan Muhammed Idlibi, televizyon sehpasının çekmecesine çıkmak istedi. Ancak çocuğun üzerine sehpanın üzerindeki televizyon düştü.
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Üzerine televizyon düşen çocuk öldü
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