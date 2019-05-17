35 yıllık heyecan tekrar hayat buldu

BUGÜN NELER OLDU

atay'ın anavatana katılışının yıldönümü kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen'nın İskenderun Körfez Grubu maçları'ın ilk vuruşu yapması ile başladı. Maça başlamadan önce düşüncelerini paylaşan Vali Doğan,ifadelerini kullandı.Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmada İskenderun Körfez Grubu açılış maçında kırmızı ve beyaz takımlardan oluşan Protokol Karması ve Şöhretler Karması arasındaki maç, kaptanlığını Vali Doğan'ın yaptığı beyaz takımın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.