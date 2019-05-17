35 yıllık heyecan tekrar hayat buldu

H
atay'ın anavatana katılışının yıldönümü kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvası
'nın İskenderun Körfez Grubu maçları Vali Rahmi Doğan
'ın ilk vuruşu yapması ile başladı. Maça başlamadan önce düşüncelerini paylaşan Vali Doğan, "Erhan Aksay Turnuvası'nda 20 gün önce Antakya ayağının açılışını yapmıştık, bugün de İskenderun'dayız. 35 yıldır büyük bir heyecanla devam eden bu güzel turnuvada sembolik de olsa sizlerle birlikte olmak istedim. Sporun sevgi, saygı ve kardeşlik demek olduğunu gösterebilmek için sizlerle birlikteyiz. Maçların fair-play çerçevesinde yapılacağına inanıyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum"
ifadelerini kullandı.
Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmada İskenderun Körfez Grubu açılış maçında kırmızı ve beyaz takımlardan oluşan Protokol Karması ve Şöhretler Karması arasındaki maç, kaptanlığını Vali Doğan'ın yaptığı beyaz takımın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.