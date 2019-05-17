Ahmet Şeker cinayetinde tutuklama kararı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

5 gündür kayıp olan Ahmet Şeker'in öldürülmesiyle ilgili şüphelinin kız arkadaşı da tutuklandı. Ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulunan Ahmet Şeker (23) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Goncagül U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Goncagül U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Goncagül U'nun ifadesinde, Şeker'i sevgilisinin öldürdüğünü ardından birlikte cesedi ormanlık alana attıklarını itiraf ettiği öğrenildi. 5 gün önce işe gitmek için evden ayrılan Ahmet Şeker'den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulunmuş, Şeker'in kaybolmasıyla ilgili başlatılan çalışma sonucu Ali Osman K. (23) üzerinde yoğunlaşan ekipler, zanlının evinde "luminol" kimyasal sıvı uygulanan yüzeylerde kan izlerine rastlamış ve kanlı bir bıçak bulmuştu. Ardından polis yaptığı çalışmalarda şüpheli Ali Osman K'nin hırsızlık suçundan Kilis'te tutuklandığını belirlemiş, kız arkadaşı Goncagül U'yu ise Osmaniye'de gözaltına almıştı.