Alevlere uyandılar

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da, apartmanın zemin katında başlayıp, üs katındaki daireye sıçrayan yangında, biri bebek 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangın, hasara neden oldu. Dün saat 07.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68048 Sokak'taki apartmanın zemin katında yangın çıktı.Alevlere uyanan ev sahibi, torunu ve kızını yanına alarak dışarı çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bazı apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle binayı boşaltırken, evlerinde kalmayı tercih eden bazı apartman sakinleri ise söndürme çalışmalarını korkulu gözlerle izledi.Hızla tüm evi saran ve bir üst kata sıçrayan alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Zemin katta başlayıp, üst kata sıçrayan yangında dumandan etkilenen biri bebek 4 kişiye, olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 4 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Uzman itfaiye erleri, her iki evde ve bina önüne park edilen araçlarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.