Bilim ve Sanat Buluşuyor Projesi

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Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde ilkokul öğrencilerine yönelik ''Bilim ve Sanat Buluşuyor'' etkinliği düzenledi. 27 Eylül tarihinde Ankara'da düzenlenecek ana etkinlik öncesi gerçekleştirilen programa Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ilkokul 7 ve 8. sınıflardan oluşan 50 öğrenci katıldı. Program Koordinatörü, ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş çalışma ile ilgili açıklama yaptı. Akkaş, öğrencilere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait Akdeniz sularında yaşayan deniz canlılarının yer aldığı "Sualtı Fotoğraf Sergisi" gezildiğini, deniz canlılarının davranışları, yoğunluğu ve belirli bölgelerdeki tür çeşitliğinin belirlenmesinde kullanılan sualtı görüntüleme teknik ve yöntemleri hakkında bilgiler verildiğini kaydetti.