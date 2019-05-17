Çağ Hukuk Türkiye birincisi

BUGÜN NELER OLDU

(Avrupa Genç Hukukçular Derneği) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez I. Kurgusal Duruşma Yarışması'nda, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci oldu. Farklı devlet ve vakıf üniversitelerinin hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşan 35 takımın katıldığı yazılı (dilekçe) ve sözlü aşamalardan oluşan yarışmaya katılan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, dereceyle döndüler. Yarışmanın sözlü aşamasında, Çağ Üniversitesi takımlarından biri Türkiye birincisi, diğeri ise Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı zamanda bu takımlar, en iyi davacı dilekçesi ile en iyi davalı dilekçesi ödüllerini de alarak önemli bir başarıya daha imza attılar.