Çocuk haklarını drama ile anlattılar

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından 'Çocuk Hakları' temalı drama gösterisi etkinliği düzenlendi. KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen Anaokulu öğrencileri ve ailelerinin katıldığı etkinlik ilgi gördü.Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, çocuk haklarını çocuklara, çocukların diliyle anlatmayı amaç edinen drama etkinliğinin önemine dikkat çekti. Rektör Can, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek bizim en temel vazifemizdir." diye konuştu. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Perihan Öztürk de gösteriyi hazırlayan ekibe teşekkür etti. Drama gösterisinin yürütücülüğünü gerçekleştiren Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Esra Ağyar Elbistanlı ise üniversite bünyesinde çocuk dostu ortamı sunan Rektör Can'a ve yüksekokul yönetimine teşekkürlerini sundu. Elbistanlı, programın amacının çocuklara haklarını kendi dilleriyle anlatmak olduğunu ifade etti.