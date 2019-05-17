Çukurovalı periler şoku atlatamadı

BUGÜN NELER OLDU

adınlar Basketbol Süper Ligi Play- Off final serisi dördüncü maçında, rakibiye 80-68 yenilerek seride 3-1 geriye düşüp çok istediği şampiyonluğu rakibine verdi.Başantrenör, çok heyecanlı ve çekişmeli bir sezon geçirdiklerini belirtti.'e yıllardır özlemini çektiği şampiyonluğu getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Yıldızoğlu,diye konuştu.Play-Off serisinin ilk maçını 78-71 kazanan Çukurova, ikinci maçı 67-69, üçüncü maçı 88-70 ve son maçı da 80-68 kaybederek, şampiyonluktan oldu.