Çukurovalı periler şoku atlatamadı

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adınlar Basketbol Süper Ligi Play- Off final serisi dördüncü maçında Çukurova Basketbol
, rakibi Fenerbahçe'
ye 80-68 yenilerek seride 3-1 geriye düşüp çok istediği şampiyonluğu rakibine verdi. Normal sezonu zirvede tamamlayan Çukurovalı Periler büyük üzüntü yaşadı.
Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu
, çok heyecanlı ve çekişmeli bir sezon geçirdiklerini belirtti. Mersin
'e yıllardır özlemini çektiği şampiyonluğu getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Yıldızoğlu, "Bunu başaramadık. Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Basketbolcularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Galibiyetle başladığımız seriyi Fenerbahçe'ye vererek sonuca gidemedik"
diye konuştu.
SERİYİ 3-1 KAYBETTİ
Play-Off serisinin ilk maçını 78-71 kazanan Çukurova, ikinci maçı 67-69, üçüncü maçı 88-70 ve son maçı da 80-68 kaybederek, şampiyonluktan oldu.