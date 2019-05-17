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Evinde binlerce uyuşturucu ele geçirildi

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Evinde binlerce uyuşturucu ele geçirildi
MERSİN'DE düzenlenen operasyonda evinde 3 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kentte merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda, evin yatak odasında bir kadın çantasına gizlenmiş 3 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi S.D. tutuklandı.
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Evinde binlerce uyuşturucu ele geçirildi
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