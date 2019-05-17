Gaziantep’te anlamlı buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediyesi tarafından başarılı 20 bin öğrenciye kol saati, 42 engelliye de tekerlekli sandalye verildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçedeki okullara çeşitli sosyal projelerle destek verdiklerini söyledi. Öğrencilere her ay kitap dağıttıklarını belirten Tahmazoğlu, bugün de 20 bin başarılı öğrenciye kol saati hediye ettiklerini kaydetti. Tahmazoğlu, çocukların ülkenin geleceği olduğuna dikkati çekerek, "Yarın Gaziantep'in valisi, belediye başkanı, milletvekili sizler olacaksınız. Ülkemizi bizlerden çok daha iyi yöneteceksiniz. Onun için kendinizi şimdiden çok iyi hazırlamanız lazım" dedi. Buradaki törenin ardından Şahinbey Belediyesi bahçesinde düzenlenen programda ise 42 engelliye tekerlekli sandalye verildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engellilere bugüne kadar 2 bin 135 akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye ettiklerini dile getirdi. Tahmazoğlu, "Bunu lütfen bir lütuf olarak kabul etmeyin, ben bunu bir vazife olarak kabul ediyorum" dedi.