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’te işçi servisi devrildi

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Gaziantep’te işçi servisi devrildi
GAZİANTEP'TE işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. İşçileri taşıyan Ahmet Faruk Şenel idaresindeki 27 S 3075 plakalı minibüs, 5. Organize Sanayi Bölgesi 514'üncü Cadde'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile 9 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüsteki işçilerin iplik fabrikasında çalıştığı ve gece vardiyasından çıktığı öğrenildi.
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Gaziantep’te işçi servisi devrildi
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