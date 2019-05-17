Geleceğin yıldızları

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Futbol Takımı
, 2018-
2019 sezonunu namağlup şampiyon
olarak tamamladı. Geçtiğimiz sezon U13
kategorisinde sezonu zirvede
tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü
'nün yıldız kramponları, şampiyonluk
geleneğini 2018-2019 sezonunda
bir üst kategoride de sürdürdü. Yeşil
sahada yenilgi yüzü görmeyen yeşilsiyahlı
ekip, Gaziantep
'i 23-26 Mayıs
2019 tarihlerinde Hatay ilinde düzenlenecek
olan U14 Kategorisi Türkiye Şampiyonası 1. Etap Müsabakalarında
temsil edecek. Futbol direktörü Taner Özaykut,
altyapılarda art arda gelen
şampiyonlukların kendilerini mutlu
ettiğini ifade etti.