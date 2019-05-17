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Geleceğin yıldızları

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, geçtiğimiz sene U13 kategorisinde aldığı birinciliği bu sene de U14’te aynı başarıyı göstererek taçlandırdı. 2018-2019 yılını namağlup şampiyon olarak tamamladı

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Geleceğin yıldızları
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Futbol Takımı, 2018- 2019 sezonunu namağlup şampiyon olarak tamamladı. Geçtiğimiz sezon U13 kategorisinde sezonu zirvede tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün yıldız kramponları, şampiyonluk geleneğini 2018-2019 sezonunda bir üst kategoride de sürdürdü. Yeşil sahada yenilgi yüzü görmeyen yeşilsiyahlı ekip, Gaziantep'i 23-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Hatay ilinde düzenlenecek olan U14 Kategorisi Türkiye Şampiyonası 1. Etap Müsabakalarında temsil edecek. Futbol direktörü Taner Özaykut, altyapılarda art arda gelen şampiyonlukların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
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Geleceğin yıldızları
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