Geleceğin yıldızları Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, geçtiğimiz sene U13 kategorisinde aldığı birinciliği bu sene de U14’te aynı başarıyı göstererek taçlandırdı. 2018-2019 yılını namağlup şampiyon olarak tamamladı

Giriş Tarihi: 17.5.2019