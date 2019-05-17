Hak ediyoruz

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por Toto 1. Lig'in 34. haftasında bugün saat 16.30'da deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok
maçının hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor normal sezona galibiyetle veda etmek istiyor. Ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen bordo- beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut
, zorlu Play- Off maratonu öncesi moral bulmak istediklerini belirtti. Palut
'un bugün rakip karşısında genç oyunculara şans vereceği öğrenildi.
HERKES BAŞARIMIZI GÖRDÜ
Palut, "34 haftalık serüveni tamamlamak üzereyiz. Artık Play-Off'u düşünmeye başladık. Bu takımın neler yapabildiğini sezon başından bu yana herkes gördü, tanık oldu. Bundan sonra da yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Hatayspor ve Hatay'ın Süper Lig'i hak ettiğini düşünüyorum. Bunun için mücadele ediyoruz"
dedi.
BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR
Teknik direktör Palut, bu hafta oynanacak maçların ardından rakiplerinin belli olacağını aktararak, "Rakibimiz belli olunca da çalışmalarımızı buna göre sürdürüp, Süper Lig hedefini sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Bu yolda bordobeyazlı renklere gönül veren herkes bizlere destek olsun, yalnız bırakmasınlar"
diye konuştu.
12 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Spor Toto 1. Lig'de en son 21. haftada Gazişehir Gaziantep'e 2-0 yenilen Hatayspor, bu müsabakadan sonra mağlubiyet yüzü görmedi.