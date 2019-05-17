Hak ediyoruz Bugün Balıkesirspor Baltok maçıyla 34 haftalık lig maratonunu tamamlayacak olan Hatayspor’un teknik direktörü İlhan Palut, “Play-Off’ta da aynı başarıyı gösterip Süper Lig’e çıkacağız. Bu şehir ve takım bunu hak ediyor” dedi

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında bugün saat 16.30'da deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor normal sezona galibiyetle veda etmek istiyor. Ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen bordo- beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, zorlu Play- Off maratonu öncesi moral bulmak istediklerini belirtti. Palut'un bugün rakip karşısında genç oyunculara şans vereceği öğrenildi.



HERKES BAŞARIMIZI GÖRDÜ

Palut, "34 haftalık serüveni tamamlamak üzereyiz. Artık Play-Off'u düşünmeye başladık. Bu takımın neler yapabildiğini sezon başından bu yana herkes gördü, tanık oldu. Bundan sonra da yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Hatayspor ve Hatay'ın Süper Lig'i hak ettiğini düşünüyorum. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.



BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR

Teknik direktör Palut, bu hafta oynanacak maçların ardından rakiplerinin belli olacağını aktararak, "Rakibimiz belli olunca da çalışmalarımızı buna göre sürdürüp, Süper Lig hedefini sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Bu yolda bordobeyazlı renklere gönül veren herkes bizlere destek olsun, yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.



12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Spor Toto 1. Lig'de en son 21. haftada Gazişehir Gaziantep'e 2-0 yenilen Hatayspor, bu müsabakadan sonra mağlubiyet yüzü görmedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU por Toto 1. Lig'in 34. haftasında bugün saat 16.30'da deplasmanda karşılaşacağımaçının hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor normal sezona galibiyetle veda etmek istiyor. Ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen bordo- beyazlılarda teknik direktör, zorlu Play- Off maratonu öncesi moral bulmak istediklerini belirtti.'un bugün rakip karşısında genç oyunculara şans vereceği öğrenildi.Palut,dedi.Teknik direktör Palut, bu hafta oynanacak maçların ardından rakiplerinin belli olacağını aktararak,diye konuştu.Spor Toto 1. Lig'de en son 21. haftada Gazişehir Gaziantep'e 2-0 yenilen Hatayspor, bu müsabakadan sonra mağlubiyet yüzü görmedi.