İki kardeş 120 bin lira bulamazsa kör olacak

BUGÜN NELER OLDU

Tufanbeyli ilçesinde akraba evliliği nedeniyle gözlerinde rahatsızlık bulunan iki kardeş, 4 ay içinde 120 bin lira bulup kök hücre tedavisi olamazsa kör olacak. Öğretmenler yardım kampanyası başlattı ancak sadece 12 bin lira toplanabildi. Çatalçam Mahallesi'nde günübirlik işlerde çalışarak yaşamını sürdüren Recep Bektaş (43), 20 yıl önce amcasının kızı Songül Bektaş (40) ile evlendi. Bu evlilikten Ferdi, Fatma, Emiş ve Hiranur isimli çocukları dünyaya geldi. Ancak yıllar sonra bu çocuklardan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ferdi ile 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Emiş Bektaş'ta okulların yaptırdığı taramada akraba evliliğine dayalı retina bozukluğu nedeniyle görme sıkıntısı yaşadığı ortaya çıktı. Açılan kampanyada 12 bin lira toplanabildi. Çocukların 4 ay içinde ameliyat olması için 120 bin lira gerekiyor.