İki kişinin öldüğü kazada sürücü: Pişman değilim

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iki kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü adliyeye sevk edilirken "pişman değilim çünkü benim suçum yok onlar çok hızlıydı kadran 280 de kaldı" dedi. Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Asri Mezarlığı kavşağında 14 Mayıs günü meydana geldi. M.B. yönetimindeki hafif ticari araç D-400 karayolu kenarında kaldırımdan yola inip karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ömer Kaya (30) ve Nurullah Kaya'nın (25) bulunduğu 01 LJ 166 plakalı motosiklet D-400 karayolundan Ceyhan istikametine doğru yola çıktı. Motosiklet Asri Mezarlık kavşağına geldiği sırada hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapınca araca hafif şekilde vurup önce kaldırıma daha sonrada yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklette bulunan iki şahıs da metrelerce yükseğe uçup yere düştü. Düşmenin etkisiyle iki şahıs da ağır yaralandı. Yaralıların yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu arada, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "pişman mısın" sorusuna "Pişman değilim çünkü onlar çok hızlıydı 280 kilometre hızla geliyorlardı" dedi.